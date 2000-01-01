Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ривлин: Ганц и Биби ответственны  за предотвращение выборов 19.09 12:17   MIGnews.com

Ривлин: Ганц и Биби ответственны  за предотвращение выборов

Президент Израиля Рувен Ривлин выступил на церемонии памяти Шимона Переса на Горе Герцль в Иерусалиме.

Ривлин заявил: “Я сделаю все, что возможно ради предотвращения новых выборов. Ответственность за это лежит на избранниках народа, в особенности - двух крупных партий”.

Ривлин поблагодарил премьер-министра Нетаниягу за призыв к созданию правительства единства: “Когда когда ко мне придут представители фракций, им придется объяснить, что они намерены сделать для создания правительства - как можно быстрее”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:22
"Самая сексуальная бандитка" Мексики найдена мертвой
11:52
Скончался легендарный музыкант Александр Васильев
11:23
Нетаниягу и Ганц пожали друг другу руки
11:18
Кахоль Лаван: Нетаниягу свалит на нас вину за третьи выборы
11:10
Ави Габай: Я зря не пошел в правительство Нетаниягу
10:57
Всемирный банк: экономика Газы на грани краха
10:39
Пожар в школе: 27 детей погибли
10:32
Биби – Ганцу: Бени, создадим правительство единства сегодня  
10:21
Подсчет 97% голосов: У Кахоль Лаван на 2 мандата больше
10:03
Либерман: Ганц и Нетаниягу могут не звонить
09:42
СМИ: израильские F-35 неуязвимы для российских ПВО
09:34
В Рафиахе на жилой дом упала палестинская ракета
08:24
Израиль оказался на пороге ненужной войны
08:15
ЦАХАЛ: Война в Газе может начать завтра утром
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus