Ривлин: Ганц и Биби ответственны за предотвращение выборов
Президент Израиля Рувен Ривлин выступил на церемонии памяти Шимона Переса на Горе Герцль в Иерусалиме.
Ривлин заявил: “Я сделаю все, что возможно ради предотвращения новых выборов. Ответственность за это лежит на избранниках народа, в особенности - двух крупных партий”.
Ривлин поблагодарил премьер-министра Нетаниягу за призыв к созданию правительства единства: “Когда когда ко мне придут представители фракций, им придется объяснить, что они намерены сделать для создания правительства - как можно быстрее”.