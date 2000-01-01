19.09 12:17 MIGnews.com

Ривлин: Ганц и Биби ответственны за предотвращение выборов

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Президент Израиля Рувен Ривлин выступил на церемонии памяти Шимона Переса на Горе Герцль в Иерусалиме.Ривлин заявил: “Я сделаю все, что возможно ради предотвращения новых выборов. Ответственность за это лежит на избранниках народа, в особенности - двух крупных партий”.Ривлин поблагодарил премьер-министра Нетаниягу за призыв к созданию правительства единства: “Когда когда ко мне придут представители фракций, им придется объяснить, что они намерены сделать для создания правительства - как можно быстрее”.