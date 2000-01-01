19.09 11:18 MIGnews.com

Кахоль Лаван: Нетаниягу свалит на нас вину за третьи выборы

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Высокопоставленные функционеры в Кахоль Лаван прокомментировали призыв Премьер-министра Биньямина Нетаниягу “создать правительство национального единства уже сегодня”.Представители партии заявили: “Кахоль Лаван – крупнейшая партия, и Бени Ганц сформирует широкое правительство единства и возглавит его”.Другой представитель Кахоль Лаван заявил: "Он решил идти на третьи выборы, а вину свалить на нас. Если он отойдет в сторону, то правительство единства будет сформировано за один день".