19.09 10:32 MIGnews.com

Биби – Ганцу: Бени, создадим правительство единства сегодня

נתניהו לגנץ: "בוא נפגש. עלינו להקים ממשלת אחדות רחבה עוד היום"@shemeshmicha pic.twitter.com/Ar1tyFhXUK — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2019

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил видеообращение в связи окончанием подсчета голосов на выборах в Кнессет.Нетаниягу заявил: “Во время выборов я призывал к созданию правого правительства. Но, к несчастью, результаты выборов демонстрируют, что это невозможно. Народ не сделал выбора между двумя лагерями. И потому нет иного выбора, кроме создания широкого правительства национального единства, настолько широкого, насколько возможно, которое будет создано из всех, кому дорого Государство Израиль.Вчера я встретился с членами правых фракций, и мы решили выступить единым блоком, который будет представлять один кандидат.Теперь я призываю тебя, Бени Ганц: "Бени, мы должны создать широкое правительство единства сегодня. Народ ждет этого от нас, от нас обоих, и мы должны продемонстрировать ответственность и способность к сотрудничеству. И потому я призываю тебя, Бени – давай встретимся сегодня, в любое время, в любой час, с тем, чтобы начать этот процесс. Нам нельзя идти на выборы в третий раз – я против этого. Мы должны создать правительство национального единства сегодня”.