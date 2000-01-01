19.09 10:21 MIGnews.com

Подсчет 97% голосов: У Кахоль Лаван на 2 мандата больше

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По сообщениям в израильских СМИ, подсчитаны 97% голосов на выборах в Кнессет 17 сентября 2019 года.По уточненным данным, Кахоль Лаван уходит в отрыв от Ликуда.Кахоль Лаван получает 33 мандата, Ликуд – 31."Наш Дом Израиль" может рассчитывать только на 8 мандатов."Объединенный Арабский Список" получает 13 мандатов, ШАС – 9, Яадут А-Тора – 8, Ямина – 7, Авода – 6, "Демократический лагерь" – 5.