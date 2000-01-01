19.06 09:13 MIGnews.com

В Ликуде придумали новый план борьбы с Либерманом

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что стратеги Ликуда, на фоне повышения рейтинга партии Авигдора Либермана в опросах общественного мнения разработали новую стратегию борьбы с политическим конкурентом.Лидирующая партия коалиции пришла к выводу о том. что любые атаки против Либермана только усиливают его - и потому решила такие атаки прекратить, и просто игнорировать НДИ.Ликуд и НДИ начали обмен взаимными обвинениями немедленно после объявления решения о роспуске Кнессета. В Ликуде рассчитывали на то, что это позволит “загнать” НДИ ниже избирательного барьера. Вместо этого, исследования общественного мнения показывают, что популярность партии и Либермана растет.В конце мая Нетаниягу провел в отеле Orient презентацию масштабной кампании против Либермана. Отношения между двумя ветеранами израильской политики ужасны, и уже очень давно, но, как представляется, теперь Нетаниягу решил идти до конца. И презентация в отеле, сопровождавшаяся красочными графиками и статистическими выкладками - только начало.В своей речи Нетаниягу представил снижающуюся кривую количества мандатов, которых НДИ с каждыми выборами получает все меньше мандатов.Нетаниягу заявил: “Он ищет патент, который будет держать его над избирательным порогом”. Нетаниягу также перечислил все сделки и соглашения, которые Либерман заключил с ортодоксами. Премьер уверен в том, что это - доказательства того, что закон о призыве Либермана не интересует, и что главные его мотив - предотвращения создания правительства во главе с Нетаниягу. Нетаниягу сказал: Неожиданно кто-то, кто заключал сделки с ультраортоодксами превратился в анти-хареди”.Предполагалось, что атака против Либермана будет поддержана миллионами шекелей, которые вольются в пропаганду в русскоязычном секторе. Штаб-квартира Ликуда будет меньше заниматься Бени Ганцем и Кахоль Лаван, и сделает главной темой предвыборной кампании дискредитацию Либерманаи НДИ.До последнего времени сановники Ликуда и пропагандисты партии в социальных сетях жестко атаковали Либермана, обвиняя его в том, что является челном левого лагеря, и его единственная цель - не допустить создания правой коалиции во главе с Нетаниягу. Отныне Либермана будут просто игнорировать. Стратеги Ликуда надеются, таким образом, убрать из общественного дискурса весь комплекс болезненных вопросов, которые поднимает Либерман. С другой стороны, подобная тактика позволяет сохранить, несмотря ни на что, возможность будущего сотрудничества с Либерманом - после окончания предвыборной кампании.