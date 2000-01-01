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19.06 07:30   MIGnews.com

Либерман: Биби создал партию Рона Коби чтобы ударить по мне

Лидер Партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман в интервью изданию Кав Итонут сообщил о планах Биньямина Нетаниягу по разгрому НДИ на выборах.

Несколько дней назад мэр Тверии Рон Коби подал запрос на регистрацию партии “Светские Правые”.

В программе партии -  разрешение движения общественного транспорта в шабат, призыв харедим в армию или на альтернативную службу и отмена “закона о супермаркетах”.

Коби “прославился” своей борьбой с ультраортодоксов.

Партия Коби также намерена заняться решением проблем периферии: “Мы получим МВД и министерство регионального развития и мы добьемся фундаментальных изменений в приоритетах развития периферии”.

Либерман заявил: “Нетаниягу стоит за новой партией Рона Коби, он создал ее с тем, чтобы навредить мне”.


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