19.06 21:23 MIGnews.com

Яалон: Лапид превратился в обузу

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что один из членов “правящего квартета” предвыборного блока Кахоль Лаван, бывший министр обороны Моше Яалон, жестко раскритиковал другого лидера и члена квартета, бывшего министра финансов Яира Лапида.Выступая на закрытой партийной конференции Яалон заявил: “Он причинил ущерб Кахоль Лаван со своей кампанией ненависти . Яир Лапид превратился в обузу”.Яалон ругал Лапида за то, что тот отталкивает от Кахоль Лаван ультраортодоксов и религиозных избирателей. Яалон сказал: “Он ведет негативную кампанию, кампанию ненависти, которая причиняет нам ущерб. Это избиратели, которые с легкостью могли бы поддержать дом Кахоль Лаван, или стать нашими будущими партнерами”.Яалон добавил: “Идея его ротации с Бени Ганцем плохо принята избирателями. Это видно по опросам. Есть достаточно много людей, готовых голосовать за Кахоль Лаван, но они боятся его позиций”.