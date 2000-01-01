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Ганц: что случилось, Нетаниягу? - Твои дебаты - в суде 19.02 06:44   MIGnews.com

Ганц: что случилось, Нетаниягу? - Твои дебаты - в суде

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц ответил на предложение главы правительства Биньямина Нетаниягу принять участие в телевизионных дебатах через твиттер.

Ганц опубликовал твит, в котором пишет: “Что случилось, Нетаниягу? Ты испугался, получив дату дебатов в суде с свидетелями обвинения, и поэтому устроил этот спин? 17 марта ты пойдешь под суд, а Государство Израиль должно идти вперед”.

Ранее Ганц, комментируя сообщение о назначении даты судебного разбирательства по делам Нетаниягу, сообщил, что он “грустит” и речь идет о “печальном дне для Государства Израиль”.

Ганц заявил: “17 марта истекает мандат Нетаниягу, и начинается суд над ним. Нетаниягу будет заниматься исключительно собой, и не будет в состоянии заботиться о гражданах Государства Израиль. Ему необходимо будет освободится от других забот и сфокусироваться на защите”.

Нетаниягу, однако, вскоре парировал эти заявления Ганца, сказав: “Бени Ганц заявил, что это “грустный день “ для Государства Израиль. Но вы знаете, когда наступит по-настоящему грустный день? 
 Когда Ганц не сможет сформировать правительство без Ахмеда Тиби и Аймана Уда”.


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