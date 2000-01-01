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Нетаниягу готов к дебатам в любое время, в любом месте 19.02 06:32   MIGnews.com

Нетаниягу - Ганцу: хватит бояться, приходи на дебаты

12-й 13-й каналы израильского ТВ предложили главе правительства устроить предвыборные дебаты с оппонентами в прямом эфире.

13-й канал предложил транслировать дебаты между главой правительства Биньямином Нетаниягу и лидером Кахоль Лаван Бени Ганцем в прайм-тайм - вместо восьмичасового выпуска новостей.

12-й канал израильского ТВ выступил с аналогичной инициативой, предложив Нетаниягу и Ганцу явится на дебаты в студию в следующий понедельник, 24 февраля, в 8 часов вечера. Нетаниягу немедленно ответил на запрос: “Готов явится в любое место, в которое явится Ганц”.

Нетаниягу также дал интервью 20-му каналу израильского ТВ. Он обратидлся к Ганцу и сказал: "Хватит бояться. У меня есть для тебя предложение - я готов прийти сюда, давай устроим дебаты, будем говорить с народом без телепромптера, и расскажем, что я и мои друзья сделали для Израиля. Я приглашаю тебя на телевизионное шоу, добро пожаловать”.

Нетаниягу добавил: “Мне кажется, что у Ганца есть проблема. Он не может говорить без телепромптера. Давай, приходи. Если ты не можешь выдержать давления телевизионного шоу, как ты собрался вести Государство Израиль?”

Нетаниягу не без издевки добавил: “Бени Ганц, довольно бояться. Граждане Израиля заслужили то, чтобы услышать, как обстоят дела в политике, экономике. сфере безопасности. Ронен Цур работает сверхурочные часы. Человек, сравнивший Трампа с Гитлером думает о том, что мы должны сказать, как же нам из этого выйти? Приходи на дебаты, довольно бояться”.

В Кахоль Лаван официально предложения принять участие в дебатах не отвергли, но сообщили, что они “не состоятся”, поскольку “речь идет о предвыборном спине”.


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