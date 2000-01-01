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Амир Перец: мы возобновим мирный процесс в Осло | Фото:19.02 16:41   MIGnews.com

Амир Перец: мы возобновим мирный процесс в Осло

Союз "Авода-Гешер-Мерец" собирается "возобновить" мирный процесс в Осло и "партнерские отношения" между евреями и арабами, если станет частью правительства во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

Такое заявление сделал председатель "Авода" Амир Перец, передает The Times of Israel.

По его словам, партия будет стараться сделать все, чтобы процесс в Осло был возобновлен в течение 90 дней после формирования следующего правительства.

"Мы будем силой, продвигающей обновленный мирный процесс, и старшими партнерами по переговорам", – сказал Перец.


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