19.02 14:35 MIGnews.com

Штайниц: Нетаниягу в 100 раз лучше Ганца

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намного лучше, чем председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц.Такое заявление 19 февраля сделал министр энергетики Юваль Штайниц в эфире радиостанции 103FM.Таким образом он отреагировал на назначение даты суда над премьер-министром, который состоится 17 марта."Нетаниягу с его опытом и уникальными талантами является в 100 раз лучшим кандидатом, чем лидер "Кахоль Лаван" Ганц, даже если у него одна рука будет связана за спиной, и если раз в несколько месяцев он будет выступать в суде в течение нескольких часов", – сказал Штайниц.По его словам, "Ликуд" – единственная партия, которая имеет шанс доказать, что еще два-три мандата станут шагом к 61-му, а "Кахоль Лаван" такое же количество мандатов не поможет."Математика проста, у левого блока всего 47, у них нет шансов на правительство без Ахмада Тиби", – добавил министр.Штайниц также подчеркнул, что Нетаниягу не нужно будет присутствовать на каждом судебном заседании. В качестве примера он привел процессы над лидером НДИ Авигдором Либерманом, экс-премьером Эхудом Ольмертом, которые не присутствовали в большинстве слушаний.