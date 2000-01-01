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Шакед: правительства единства не будет | Фото:19.01 10:33   MIGnews.com

Шакед: правительства единства не будет

Правый депутат альянса "Ямина" Аелет Шакед исключила возможность создания правительства единства "Ликуда" и "Кахоль Лаван" после выборов 2 марта.

"На последних выборах говорили о правительстве единства. Теперь ясно, что правительство единства умерло своей окончательной смертью. Правительство единства не будет", - заявила бывший министр юстиции.

Шакед занимает 3 на в "Ямине" из списка правых партий. Шакед также призвала экстремистскую партию "Оцма ле-Исраэль", высшим руководителям которой было запрещено баллотироваться на выборах из-за явного расизма, отказаться от участия в выборах, чтобы не тратить голоса правых.


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