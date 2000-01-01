18.12 09:09 MIGnews.com

Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке НДИ

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Журналист Шалом Йерушалми сообщил на портале Зман Исраэль о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке его фракции.Либерман якобы обещал Шакед что в случае, если она присоединится к НДИ, его партия возьмет на себя обязательство вступить в правое правительство.Либерман также готов предоставить Шакед любую роль в будущем правительстве - в рамках квоты НДИ.Между тем сама Шакед атакована лидером Еврейского Дома Рафи Перецем. Перец выступает против ее идеи провести праймериз в национально-религиозном лагере. Перец опасается, что в этом случае он может быть смещен с руководящих должностей.