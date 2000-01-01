Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке НДИ 18.12 09:09   MIGnews.com

Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке НДИ

Журналист Шалом Йерушалми сообщил на портале Зман Исраэль о том, что лидер НДИ Авигдор Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке его фракции.

Либерман якобы обещал Шакед что в случае, если она присоединится к НДИ, его партия возьмет на себя обязательство вступить в правое правительство.

Либерман также готов предоставить Шакед любую роль в будущем правительстве - в рамках квоты НДИ.

Между тем сама Шакед атакована лидером Еврейского Дома Рафи Перецем. Перец выступает против ее идеи провести праймериз в национально-религиозном лагере. Перец опасается, что в этом случае он может быть смещен с руководящих должностей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:39
Подана первая петиция против назначения Бен-Ари Гинзберг
09:34
Фото: вандалы разгромили еврейское кладбище в Словакии
09:01
Орли Бен-Ари Гинзберг: я разочарована Мандельблиттом
08:50
Лицман: правый блок и дальше будет поддерживать Нетаниягу
08:36
МИД Украины выступил против консула-антисемита
08:33
Бейт-Шемеш: ученики спасли жизнь беременной учительнице
08:10
И.о. генпрокурора: Шай Ницан дал мне черную метку
08:05
Суд остановил работу на платформе Левиафан
07:42
Netflix защищает комедию, в которой Иисус изображен геем
07:35
Израиль: 9 подростков изнасиловали 14-летнюю девушку
07:16
Став Шафир: Мерец - динозавры левых
07:10
В Сдероте открыта самая большая менора на Ближнем Востоке
06:44
Названа самая полезная каша
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus