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Лицман: правый блок и дальше будет поддерживать Нетаниягу | Фото:18.12 08:50   MIGnews.com

Лицман: правый блок и дальше будет поддерживать Нетаниягу

Правый блок и дальше будет поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Такое заявление во вторник вечером сделал заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут А-Тора"), передает "Аруц Шева".

"Между нами и кем-либо из лидеров партий на другой стороне не было политического разговора", – сказал он.

Комментарии Лицмана перекликаются с заявлением лидера партии ШАС Арье Дери.

"Я продолжу поддерживать созданный мной правый блок. Уже после выборов я признал, что в "Ликуде" есть кое-кто, противостоящий премьер-министру, который был избран общественностью. Правые продолжат объединяться. Либерман виноват в ситуации, в которую мы попали", – отметил Дери.


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