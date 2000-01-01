Лицман: правый блок и дальше будет поддерживать Нетаниягу
Правый блок и дальше будет поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Такое заявление во вторник вечером сделал заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут А-Тора"), передает "Аруц Шева".
"Между нами и кем-либо из лидеров партий на другой стороне не было политического разговора", – сказал он.
Комментарии Лицмана перекликаются с заявлением лидера партии ШАС Арье Дери.
"Я продолжу поддерживать созданный мной правый блок. Уже после выборов я признал, что в "Ликуде" есть кое-кто, противостоящий премьер-министру, который был избран общественностью. Правые продолжат объединяться. Либерман виноват в ситуации, в которую мы попали", – отметил Дери.