18.12 07:16 MIGnews.com

Став Шафир: Мерец - динозавры левых

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Госпожа Став Шафир, депутат 22-го Кнессета от блока Демократический лагерь вступила в открытый конфликт со своими союзниками из партии Мерец.Госпожа Шафир недовольна активностью функционеров Мерец, намеренных перетрясти список кандидатов Демократического лагеря, выдвинув на первые места своих людей, а ее и депутата от партии Эхуда Барака, генерал-майора Яира Голана, отодвинуть на более дальние места.Шафир уже наняла предвыборных советников и призывает к открытым праймериз в Демократическом лагере. Шафир также заявила, что пойдет на выборы самостоятельно, под флагом “Партии Зеленых”.Во время прошлых выборов Мерец создал технический блок с партией Демократический Израиль Эхуда Барака, и фракцией Шафир “Зеленое Движение”, вывалившейся из Аводы. На новых выборах Мерец намерен выдвинуть на одно из первых мест Яссауи Фрейджа - в надежде привлечь арабский электорат. Поскольку все опросы сулят Демократическому лагерю не более 4-5 мандатов, подобная передвижка может означать для Шафир и Голана потерю перспективы быть избранными в Кнессет.Выступая в эфире 12-го канала израильского ТВ Шафир обрушилась с жестокой критикой на Демократический лагерь. Она потребовал провести “открытые выборы в объединенной партии”. Она также потребовала провести праймериз в руководстве партии.Шафир заявила в интервью: “Демократический лагерь и Мерец должны идти на выборы вместе. Для того, чтобы определить места в предвыборном списке, вы должны не сидеть в закрытой комнате, подобно кучке бизнесменов, но провести праймериз. Всем избирателям Демократического лагеря должно быть позволено принять участие в таких выборах”.Шафир также назвала членов Мерец “динозаврами левых”.