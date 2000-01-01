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Став Шафир рассказала о том как спасла Израиль от Нетаниягу 18.12 10:30   MIGnews.com

Став Шафир рассказала о том как спасла Израиль от Нетаниягу

Депутат Кнессета от Демократического лагеря Став Шафир в интервью 12-му каналу ТВ рассказала о своих больших заслугах перед Израилем.

Шафир отвергла возможность того, что ее “подвинут” в списке Демократического лагеря. Она сообщила: "В Мерец пусть принимают свои собственные решения о своем собственном списке. Я - не член Мерец. В Демократическом лагере есть совместное руководство,  если он снова хотят идти на выборы вместе, все решения должны приниматься коллегиально”.

Шафир подчеркнула: "Именно это спасло Мерец на прошлых выборах - потому что в противном случае Мерец не смог бы преодолеть избирательный барьер. Это также спасло нас, весь левый лагерь, от того, чтобы Нетаниягу получил 61 мандат”.

Шафир поведала: “Я пришла в политику семь лет назад. Я вошла в Кнессет, чтобы представлять молодежь Израиля, которую в политике никто не представлял. Те битвы, которые мы ведем, продолжатся - и я продолжу представлять моего избирателя. Демократический лагерь и Авода должны объединится, идти на выборы общим списком. Следует предоставить всем избирателям Мерец, всем избирателям Аводы, всем избирателям Партии Зеленых и Демократического Израиля прийти на выборы, выбрать руководство, выбрать порядок расположения имен в списке в Кнессет. И вообще, настало время. чтобы в Израиле была одна Демократическая партия, включающая всех - от Кахоль Лаван до Мерец”.


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