18.11 09:07 MIGnews.com

Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер партии Мерец Ницан Горовиц обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в связи с его выступлением на “чрезвычайной встрече” Ликуда 17 ноября.Горовиц заявил: “То, что сегодня было окончательно разбито - это фантазия о возможности правительства национального единства и Ликуда. Идея о том, что придется идти на третьи выборы, только из-за того, что Нетаниягу не в состоянии освободить Бальфур - невообразима. Я думаю, что Ганц обязан организовать левоцентристское правительство и выйти на новую дорогу”.