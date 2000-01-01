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Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула 18.11 09:07   MIGnews.com

Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула

Лидер партии Мерец Ницан Горовиц обрушился с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в связи с его выступлением на “чрезвычайной встрече” Ликуда 17 ноября.

Горовиц заявил: “То, что сегодня было окончательно разбито - это фантазия о возможности правительства национального единства и Ликуда. Идея о том, что придется идти на третьи выборы, только из-за того, что Нетаниягу не в состоянии освободить Бальфур - невообразима. Я думаю, что Ганц обязан организовать левоцентристское правительство и выйти на новую дорогу”.


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