18.11 08:20 MIGnews.com

Ликуд: Либерман начал говорить с нами серьезно

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Лидер фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар верит в то, что возможен “значительный прогресс” в коалиционных переговорах с главой НДИ Авигдором Либерманом.Зоар дал интервью Ниву Раскину на 12-м канале израильского ТВ.Зоар указал на то, что в речи главы правительства Биньямина Нетаниягу “не было сказано ни одного дурного слова о Либермане, и я этому аплодирую”. Заявления Зоара последовали после сообщений о “хорошей” встрече Либермана и Нетаниягу вечером 17 ноября.Зоар сказал: Я думаю. что мы - на пути формирования правительства, что Либерман будет вести с нами открытый и серьезный разговор, и только благодаря этому будут предотвращены выборы”.Отвечая на вопрос о вероятности возвращения Либермана в правый блок Зоар сказал: “Такую возможность нельзя исключить”. Зоар выразил уверенность в том, что Либерман понял истинные намерения Кахоль Лаван - создать правительство меньшинства при поддержке арабских партий, а не “широкое правительство национального единства”. Зоар сказал: Они не думают о последствиях для безопасности государства, в то время как Либерман осознал это”.