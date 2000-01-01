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Айман Уда обвинил Нетаниягу в разжигании гражданской войны | Фото:18.11 19:46   MIGnews.com

Айман Уда обвинил Нетаниягу в разжигании гражданской войны

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда обвинил Биньямина Нетаниягу в попытках "разжечь гражданскую войну".

Таким образом он прокомментировал выступление премьер-министра по поводу опасности арабских партий, передает The Times of Israel.

"Речь Нетаниягу не была началом кампании – это была попытка разжечь гражданскую войну. Еще не было такого премьер-министра, который бы так много выигрывал от разделения, ненависти и расизма. Чем больше евреи и арабы ненавидят друг друга, тем больше он получает. Его единственная надежда – наше отчаяние", – возмутился Уда.

Он также добавил, что арабские партии "не позволят Нетаниягу разжечь пламя ненависти".

"Гражданская война имени Биньямина Нетаниягу не начнется. Арабы и евреи, настало время показать ему, что его время истекло и что подстрекательство не пройдет. Настало время для смелости. Давайте покажем ему, насколько мы сильны вместе", – объявил Уда.


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