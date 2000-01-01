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Правый блок против арабского правительства: `оно опасно` | Фото:18.11 19:30   MIGnews.com

Правый блок против арабского правительства: "оно опасно"

Правый блок поддержал опасения премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу формирования правительства меньшинства с "Объединенным Арабским Списком", которое, по его слова, очень порадовало бы ХАМАС и Иран.

Это произошло на экстренном заседании с участием 55 депутатов в Кнессете, передает The Jerusalem Post.

В частности, министр обороны Нафтали Беннетт заявил, что враги Израиля ищут слабые места страны, а правительство меньшинства будет именно таким местом. Его поддержал спикер Кнессета Юли Эдельштейн, добавив от себя, что нельзя позволить создать правительство, которое зависит от тех, кто по сей день не признает Израиль.

Член "Ликуд" Гидеон Саар также поддержал Нетаниягу в его высказываниях. По его словам, правительство меньшинства – "худший из обоих миров": оно не сможет решить проблемы национальной безопасности, будет нестабильным и приведет к новому этапу выборов.

Лидер ШАС Арье Дери заявил, что депутаты его партии не присоединятся ни к какому правительству, которое изначально будет представлять из себя меньшинство.

"Мне стало известно, что между НДИ и "Кахоль Лаван" был краткий разговор о религии и государстве. "Кахоль Лаван" был готов дать нам все, включая сохранение статус-кво в письменном виде и все остальное, для формирования правительства, поэтому это "соглашение" является циничным шагом", – добавил он.

Председатель Аядут А-Тора Яков Лицман отметил, что его партия лояльна Нетаниягу, однако депутаты "Ликуда" пытались заставить премьер-министра проявить гибкость в вопросах религии и государства.


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