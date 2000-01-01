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Нетаниягу: правительство меньшинства порадует ХАМАС и Иран | Фото:18.11 18:43   MIGnews.com

Нетаниягу: правительство меньшинства порадует ХАМАС и Иран

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что формирование в Израиле правительства меньшинства, поддерживаемого "Объединенным Арабским Списком", приведет к восторгу ХАМАС и Иран.

Такое заявление он сделал на экстренном заседании с участием 55 депутатов Правого блока в Кнессете, передает The Jerusalem Post.

"Мы собрались здесь для экстренной встречи, потому что это чрезвычайная ситуация. Это роковой момент в истории Израиля. Вполне возможно, что в ближайшие 48 часов у нас будет правительство, которое зависит от сторонников террора", – сказал он на заседании

По словам Нетаниягу, такое правительство с депутатами, "которые поддерживают террор, выступают против Израиля и хотят предать суду солдат", будет "реальной опасностью для народа Израиля". Мы

"В "Кахоль Лаван" сказали, что это неправда. Теперь мы видим, что они обманули своих избирателей и обманули все общество. Я сказал им остановиться, однако они этого не сделали. Все идет к формированию правительству меньшинства. Они говорят, что это будет переходное правительство. Я отвечаю, что такого просто не может быть даже в течение одного дня. Люди даже не понимают, насколько это опасно. Правительство меньшинства будет поддержано ХАМАСом и Ираном. Они будут праздновать в Газе, Рамалле и Тегеране", – констатировал премьер-министр.

Правый блок поддержал Нетаниягу. Министр обороны Нафтали Беннетт заявил, что враги Израиля ищут слабые места страны, а правительство меньшинства будет именно таким.

Спикер Кнессета Юли Эдельштейн добавил, что нельзя допустить в правительство тех, кто по сей день не признает Израиль.

Член "Ликуд" Гидеон Саар сказал, что правительство меньшинства – "худший из обоих миров": не сможет решить проблемы национальной безопасности, будет нестабильным и приведет к новым выборам.

Лидер ШАС Арье Дери заверил, что депутаты его партии не присоединятся ни к какому правительству, которое изначально будет представлять из себя меньшинство.


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