18.11 14:40 MIGnews.com

Что пообещал Кахоль Лаван Либерману

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12-й канал израильского ТВ сообщает о "далеко идущих соглашениях" , достигнутых между Кахоль Лаван и Наш-Дом - Израиль.Речь идет, прежде всего, о соглашениях в сфере отношений государства и религии.Журналисты утверждают, что Кахоль Лаван “готов пойти очень далеко ради Либермана”.Команды переговорщиков двух партий согласились о том, что процесс гиюра может проходить под надзором главных раввинов городов, и что его можно будет переносить из города в город. Также достигнуто полное взаимопонимание относительно “соглашения о Стене Плача”, одобрена идея о гражданском браке. Стороны согласились на том, что будут бороться за закон о призыве “в его первоначальной редакции”.Партии достигли согласия о том, что будут бороться за отмену “закона о супермаркетах” и за введение общественного транспорта в шабат - в тех муниципальных образованиях, которые проявят к такой идее интерес.Репортеры выразили уверенность в том, что теперь Либерману “будет очень трудно” присоединиться к правому блоку и забыть о всех обещаниях, данных ему Кахоль Лаван.