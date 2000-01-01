18.11 12:03 MIGnews.com

Выборы: на что могут рассчитывать Биби, Ганц и Либерман

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Если в течение 23 ближайших дней депутаты Кнессета не сумеют сформировать коалицию, Израиль пойдет на третьи за год выборы. Страхи перед подобным сценарием велики, но основные игроки на политической арене - Нетаниягу, Ганц и Либерман, могут и кое-что заработать.Выйти из нынешнего политического тупика найти чрезвычайно сложно - и потому шансы на третьи за 11 месяцев выборы велики. В этом случай “тройка” - Нетаниягу, Ганц и Либерман что-то выиграет — но и что-то потеряет.В случае новых выборов Нетаниягу будет гарантировано несколько дополнительных месяцев во главе правительства. В этот период он может продолжить свою битву с правоохранительной системой с позиции премьера -и, возможно, закрыть сделку с правосудием.Нетаниягу рискует потерять еще больше мест в Кнессете. Правый блок на вторых выборах потерял 5 мест - количество мандатов правых снизилось с 60 до 55.Теоретически Бени Ганц может выиграть от выборов больше всех. Согласно опросам общественного мнения, публика возлагает большую часть вину за то, что Израиль затягивают в третьи выборы на Нетаниягу. . В дополнение к этому Нетаниягу пойдет на выборы с обвинительными заключениями, витающими над его головой. Это может привести к дальнейшей эрозии его статуса и к тому, что он снова не сможет сформировать правительство. Другим плюсом, с точки зрения журналистов является тот факт, что Ганца начинают воспринимать как “государственного человека” - после того, как он участвовал в брифинге с премьером во время последнего раунда эскалации на границе с Газой.Тем не менее, Ганц может и проиграть: он дважды не смог предоставить своим избирателям желаемый результат - а именно, сформировать правительство без Нетаниягу.. В дополнение к этому, на Ганце висят обвинения правых в том, что он пытался сформировать “правительство меньшинства” при поддержке арабских партий.В случае с Либерманом риски потерять все еще более велики. Он, конечно, может говорить о том, что сдержал свое слово и не позволил сформировать “правительство экстремистов”, но опросы демонстрируют, что его электорат - самый нестабильный. Примерно 50% голосовавших за него сомневаются в том, стоит ли голосовать за него снова. При таком разбросе НДИ вполне может оказаться ниже избирательного порога.