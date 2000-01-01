Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам 18.11 10:15   MIGnews.com

Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам

Источники газеты Маарив в “правом блоке”, состоящем из 55 депутатов сообщил о том, что представители ультраортодоксальных партий “готовы на уступки”.

По словам источника, харедим готовы к “спокойным переговорам”, и открыты к шагам навстречу Либерману и и его требованиям. 

Источник заявил, что “ультраортодоксы не боятся выборов, но предпочтут правое правительство, в состав которого будет входить Либерман”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:44
Ривлин отговаривал Ганца от правительства меньшинства
10:37
"Две депутатки Ликуда готовы дезертировать в Кахоль Лаван"
10:16
Лионель Месси и сборная Аргентины приыбли в Израиль
10:05
В США зарегистрирован новый антииранский фонд
09:40
В Эмек Хефер рухнуло дерево, ранены две школьницы  
09:20
Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер
09:07
Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула
09:03
Зоар: компромисс харедим предотвратит новые выборы
08:39
Пьяный поляк курил на борту самолета El Al
08:20
Ликуд: Либерман начал говорить с нами серьезно
08:05
В Гонконге протестующие стреляют в полицию из луков
08:00
Эрдоган: "Аллах призывает нас быть жестокими к кафирам"
07:23
Полиция Кипра допрашивает полковника АМАН
07:15
Прокуратура настаивает на всех обвинениях против Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus