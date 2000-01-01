18.11 10:15 MIGnews.com

Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Источники газеты Маарив в “правом блоке”, состоящем из 55 депутатов сообщил о том, что представители ультраортодоксальных партий “готовы на уступки”.По словам источника, харедим готовы к “спокойным переговорам”, и открыты к шагам навстречу Либерману и и его требованиям.Источник заявил, что “ультраортодоксы не боятся выборов, но предпочтут правое правительство, в состав которого будет входить Либерман”.