18.11 10:15 MIGnews.com
Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам
Источники газеты Маарив в “правом блоке”, состоящем из 55 депутатов сообщил о том, что представители ультраортодоксальных партий “готовы на уступки”.
По словам источника, харедим готовы к “спокойным переговорам”, и открыты к шагам навстречу Либерману и и его требованиям.
Источник заявил, что “ультраортодоксы не боятся выборов, но предпочтут правое правительство, в состав которого будет входить Либерман”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии