18.09 09:21 MIGnews.com

"Не сломленный": Бен Гвир обвинил правые партии в провале

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Члены и сторонники ультраправой партии "Оцма Йехудит" молча наблюдали за неутешительными для них результатами первых экзитполов, которые показали, что их партия не проходит избирательный барьер. "Мы говорили, что правого правительства не будет без "Оцмы Йехудит" снова и снова и снова. Но, к сожалению, есть те, кто нас не слушал", – сказал Итамар Бен Гвир журналистам и сторонникам.В течение предвыборной кампании крайне правая партия утверждала, что ее способность преодолеть избирательный барьер будет означать, сможет ли Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сформировать правое правительство или нет. "Без "Оцмы Йехудит", – утверждал Бен Гвир, – места, выигранные "Ликудом", "Яминой", а также ультраортодоксальными партиями "ШАС" и "Яадут а-Тора" не сумели бы объединиться в магическое число 61, необходимое для формирования истинно правой коалиции."Со своей стороны Ликуд и Ямина утверждают, что партия никогда не имела возможности преодолеть избирательный барьер. Бен Гвир также заявлял, что у его партии была "база сторонников, которая не проголосовала бы за "Ликуд" и "Ямину", потому что они не учитывали наши требования".Поблагодарив членов партии и активистов за поддержку, Бен Гвир сразу же начал обвинять тех, кто, по его мнению, был ответственен за неутешительные результаты экзитполов. В то время как другие члены его партии, которые выступали ранее, более критично относились к Аелет Шакед и ее партии, Бен Гвир раскритиковал Нетаниягу. "Кто-то говорит, что он политический гений, но эти результаты показывают, что ничего подобного", – усмехнулся Бен Гвир. Он обрушился на "высокомерных" лидеров "Ямины" Шакед и Беннетта и даже "более бескомпромиссного" Бецалеля Смотрича, взгляды которого он в основном разделяет.Под конец Бен Гвир раскритиковал СМИ национального религиозного лагеря, а именно: Аруц Шеву и репортера 12-го канала Амит Сигала, которые, по его словам, переняли тезисы у "Ямины" и "Ликуда". Завершая речь, он сказал, что он "ни печальный, ни сломленный" и ушел.