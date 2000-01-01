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Либерман: есть один вариант - широкое светское правительство 18.09 08:27   MIGnews.com

Либерман: есть один вариант - широкое светское правительство

Лидер НДИ Авигдор Либерман прокомментировал итоги выборов в Кнессет 17 сентября.

Политик сообщил: "Я думаю, что картина, в общем, очень ясна. Один мандат туда, один мандат сюда не изменят общей картины. И потому, все что мы говорили на протяжении всех выборов, подтверждается и сохраняет силу. Есть только один вариант - широкое, светское, либеральное правительство, правительство национального единства. И мы снова говорим - мы не присоединимся ни к какому другому варианту. С нашей точки зрения, не существует никаких других вариантов. Мы уж точно не будем сидеть в одном правительстве с арабскими партиями и с Объединенным Арабским Списком - это абсурд. И поэтому нельзя терять времени, попытки давления бесполезны. Нужно как можно быстрее собраться всем вместе. Ни у кого нет большинства в 61 мандат для создания узкой коалиции - и потому ни у кого не будет 61 мандата, необходимых для роспуска предыдущего Кнессета. Все те, кто думает, что где-то на горизонте есть альтернатива - новые выборы, пусть об этом забудут. Этого нет. Нет 61 мандата”.


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