Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Барак о первых экзитполах: хуже, чем надеялся | Фото:18.09 09:02   MIGnews.com

Барак о выборах: хуже, чем надеялся

Лидер партии "Демократический Израиль" Эхуд Барак нейтрально оценил первые экзитполы на выборах в Кнессет.

Таким образом он прокомментировал результаты, озвученные на 12 канале, передает авторитетное израильское издание The Jerusalem Post.

По словам Барака, первый подсчет голосов оказался "хуже, чем надеялся, и лучше, чем боялся". Тем не менее, в нынешних выборах он увидел для себя возможность положить конец 13-летнему премьерству Биньямина Нетаниягу. "Были созданы условия для политической кончины Нетаниягу", – цитирует его слова "Исраэль Хайом".

Эхуд Барак баллотировался на десятом месте в списке партии "Демократический Израиль", не получив места в Кнессете. Однако это его не расстраивает. "Если бы я вернулся, то сделал бы то же самое", – добавил он.

Отметим, первые экзитполы, обнародованные 12 каналом 17 сентября, показали следующий результат: Ликуд – 33, Кахоль Лаван – 34, Решима мешутефет – 11, Исраэль Битейну – 8, ШАС – 8, Яхадут а Тора – 8, Ямина- 8, Авода – 5, Махане Димократи – 5.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:03
Власти Мексики обнаружили сотни пакетов с телами жертв
08:37
Либерман: я сильно разочаровался в Ганце
08:34
Разин: Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам
08:27
Либерман: есть один вариант - широкое светское правительство
08:13
После подсчета 92% голосов - тупик выборов
07:40
"Эпоха Нетаниягу подошла к концу": арабские партии ликуют
07:21
Каландия: палестинка бросилась с ножом на солдат
07:08
"Нам нужно сильное, стабильное, сионистское правительство"
07:07
Ганц: миссия исполнена, звоню Перецу, Горовицу и Либерману
06:42
Бывший "Доктор Кто" боролся с анорексией во время съемок
05:39
Начинающий комик потерял работу из-за неудачной шутки
04:41
Netflix получила права на легендарный ситком "Seinfeld"
03:36
Назван фрукт, омолаживающий организм
01:09
В Италии осудят офицеров, причастных к гибели мигрантов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus