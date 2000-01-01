Барак о выборах: хуже, чем надеялся

Лидер партии "Демократический Израиль" Эхуд Барак нейтрально оценил первые экзитполы на выборах в Кнессет.
Таким образом он прокомментировал результаты, озвученные на 12 канале, передает авторитетное израильское издание The Jerusalem Post.
По словам Барака, первый подсчет голосов оказался "хуже, чем надеялся, и лучше, чем боялся". Тем не менее, в нынешних выборах он увидел для себя возможность положить конец 13-летнему премьерству Биньямина Нетаниягу. "Были созданы условия для политической кончины Нетаниягу", – цитирует его слова "Исраэль Хайом".
Эхуд Барак баллотировался на десятом месте в списке партии "Демократический Израиль", не получив места в Кнессете. Однако это его не расстраивает. "Если бы я вернулся, то сделал бы то же самое", – добавил он.