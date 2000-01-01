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`Эпоха Нетаниягу подошла к концу`: арабские партии ликуют | Фото:18.09 07:40   MIGnews.com

"Эпоха Нетаниягу подошла к концу": арабские партии ликуют

Члены Объединенного арабского списка, коалиции четырех крупнейших партий арабского большинства, во вторник, 17 сентября, отпраздновали результаты первых экзитполов, согласно которым партия получит до 13 мест в Кнессете.

Они начали громко аплодировать узнав, что крайне правая партия "Отзма иехудит" не преодолела избирательный барьер. Выступая на импровизированной сцене в штабе радиостанции на арабском языке в Назарете, кандидаты партии предсказали конец правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Это хорошо, что Нетаниягу не может сформировать правительство", - заявил лидер Объединенного списка Айман Уда.

"Нам также приятно, что партия "Отзма иехудит" не смогла войти в Кнессет".

Уда добавил, что неоднократные попытки Нетаниягу запугать арабских избирателей привели к высокой явке и в итоге навредили ему. "За подстрекательство приходится платить высокую цену", - сказал он 13-му каналу. Аед Кайель, руководитель кампании Объединенного списка, сказал, что он не может предоставить точные данные о явке в арабских общинах, но сказал, что она выросла до 60%. Он сказал, что заявления Нетаниягу побудили арабов голосовать в большом количестве.

На вопрос, порекомендует ли Объединенный список лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца президенту Реувену Ривлину на посту премьер-министра, депутат Аид Тоума-Слиман пока не подтвердил этого, сказав, что нужно дождаться окончательных результатов.

"Сначала мы должны дождаться окончательных результатов и услышать, что говорит Ганц. Затем нам нужно сесть, изучить политическую карту и принять решение". Пресс-секретарь Объединенного списка подтвердил в среду, 18 сентября, что Ганц позвонил Уда рано утром и договорился о встрече.

Кандидат от партии Мансур Аббас в свою очередь сказал, что для того, чтобы Объединенный список мог рассмотреть вопрос о рекомендации Ганца, ему понадобятся четкие обязательства от него возобновить мирный процесс между Израилем и палестинцами, бороться с преступностью в арабских общинах, предоставить больший бюджет арабским муниципалитетам и увеличить количество разрешений на строительство в арабских городах. "Эпоха Биньямина Нетаниягу подошла к концу", - сказал со сцены в Назарете Ахмед Тиби, подчеркнув, что "конец Нетаниягу означает провал "сделки века".


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