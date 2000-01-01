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`Нам нужно сильное, стабильное, сионистское правительство` | Фото:18.09 07:08   MIGnews.com

"Нам нужно сильное, стабильное, сионистское правительство"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил во вторник вечером, 17 сентября, в избирательном штабе "Ликуд" в Тель-Авив Экспо и призвал своих сторонников дождаться реальных результатов выборов в 22-й Кнессет.

Нетаниягу, охрипшим голосом, начал: "Я лучше потеряю голос, чем страну".

"В настоящее время Государству Израиль необходимо сионистское правительство", - заявил он. "Не будет и не может быть правительства, которое опирается на антисионистские арабские партии, которые отрицают само существование Израиля как еврейского и демократического государства. Партии, которые прославляют и восхваляют кровожадных террористов, убивающих наших солдат, наших граждан".

"Сегодня вечером я разговаривал со всеми партнерами "Ликуда" по правому лагерю. Все они выразили недвусмысленное стремление идти вместе", - добавил он. "В ближайшие дни мы начнем переговоры о создании сильного сионистского правительства", - отметил премьер-министр.

В своей речи Нетаниягу поблагодарил семью, членов партии и активистов. "Я пришел сюда сегодня вечером с моей женой Сарой, чтобы поблагодарить вас. Спасибо от всего сердца! Мы любим вас, мы верим в вас! Мы все прошли невероятно сложную избирательную кампанию, и я хотел бы сначала поблагодарить министров Ликуда, членов Кнессета Ликуда, мы шли плечом к плечу, оставались вместе в предвыборной кампании и будем оставаться перед лицом стоящих перед нами задач. Для Ликуда и для Государства Израиль".

Нетаниягу отметил: "Ясно одно - Государство Израиль находится в историческом моменте времени. Мы сталкиваемся с огромными возможностями и с большими проблемами. Проблемы безопасности и политические проблемы, прежде всего существующая угроза Израилю со стороны Ирана и его метастазов, и мы боремся с ними неустанно и бесстрашно! В последние годы мы принесли оборонительную силу, экономическое и политическое процветание, которые не имеют аналогов в истории Израиля".

"Мы должны убедиться, что эти достижения сохранятся в ближайшие годы. В ближайшем будущем будет представлена "Сделка века" моего друга президента Трампа, и то, как будут проходить переговоры с президентом, определит будущее Государства Израиль на протяжении поколений. В настоящее время для всех этих целей Израилю нужно сильное правительство, стабильное правительство, правительство сионистов! Правительство, приверженное Израилю как национальному государству еврейского народа!"


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