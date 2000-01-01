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Ганц: миссия исполнена, звоню Перецу, Горовицу и Либерману 18.09 07:07   MIGnews.com

Ганц: миссия исполнена, звоню Перецу, Горовицу и Либерману

Минувшей ночью лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганц сделал несколько заявлений в связи с окончание выборов в Кнессет.

Ганц заявил: “Мы подождем окончательных итогов, но, как представляется сейчас - наша миссия выполнена. Не менее важно - мы стоим на своем. Кахоль Лаван - главная и центральная сила в израильском политическом пространстве”.

Далее ганц сказал: “Уже ясно, что Нетаниягу ожидает провал. Более миллиона израильтян сказали нет подстрекательству и разделению, да - единству. Нет коррупции, да - чистоте. Мы начинаем наш путь к исправлению израильского общества,мы, как лидеры, начинаем действовать немедленно с тем, чтобы залечить раны”.

Далее Ганц рассказал и о лечении: “Политические контакты начинаются прямо сейчас. Я уже говорил в Амиром Перецем, Натаном Горовицем , и я погорю также и с Авигдором Либерманом. Мы будем работать на создание правительства национального единства, широкого правительства - потому что таково желание народа”


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