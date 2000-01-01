18.09 06:37 MIGnews.com

После подсчета 90% голосов: равновесие между блоками

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По сообщениям в израильских СМИ, подсчитаны 90% голосов на выборах 17 сентября 2019 года.По неофициальным данным, Ликуд получает 32 мандата в новом Кнессете, Кахоль Лаван - 32, Объединенный Арабский Список - 12, НДИ -9, ШАС - 9, Яадут А-Тора - 8, Ямина - 7, Авода-Гешер -6, Демократический Лагерь - 5. Оцма Йехудит не преодолела избирательный барьер.На выборах проголосовали 69,5% израильтян, имеющих право голоса. Это - на 1,5% выше, чем на выборах в апреле.На настоящий момент правый блок может рассчитывать на 56 мандатов в Кнессете, левоцентристский блок - на 55.