18.09 20:35 MIGnews.com

Уточненные результаты: арабы и Либерман потеряли по мандату

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Аруц шева сообщает, что по уточненным данным подсчета голосов на выборах сентября 2019 года усилились крупные партии.Кахоль Лаван получил 33 мандата, Ликуд - 32.Одновременно сообщается о том, что Объединенный Арабский Список потерял один мандат и теперь получает 12. Также один мандат потерял Наш Дом Израиль и теперь может рассчитывать на 8.ШАС подучает 9 мандатов, Яадут А-Тора - 8, Ямина - 7, Авода - 6 и Демократически Лагерь - 5.Таким образом, создалось равновесие между блоками - и правые и левые получили по 56 мандатов.