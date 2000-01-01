18.09 20:35 MIGnews.com
Уточненные результаты: арабы и Либерман потеряли по мандату
Аруц шева сообщает, что по уточненным данным подсчета голосов на выборах сентября 2019 года усилились крупные партии.
Кахоль Лаван получил 33 мандата, Ликуд - 32.
Одновременно сообщается о том, что Объединенный Арабский Список потерял один мандат и теперь получает 12. Также один мандат потерял Наш Дом Израиль и теперь может рассчитывать на 8.
ШАС подучает 9 мандатов, Яадут А-Тора - 8, Ямина - 7, Авода - 6 и Демократически Лагерь - 5.
Таким образом, создалось равновесие между блоками - и правые и левые получили по 56 мандатов.
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