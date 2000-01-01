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Ольмерт: народ Израиля сказал `нет` Нетаниягу | Фото:18.09 14:09   MIGnews.com

Ольмерт: Народ Израиля сказал "нет" Нетаниягу

Бывший Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал выборы в Кнессет, состоявшиеся 17 сентября.

С соответствующим заявлением он выступил в среду на 13-м канале, подчеркнув, что стране грозит очередной тур выборов.

"Нетаниягу больше не будет исполнять обязанности премьер-министра ни в соглашении о ротации, ни в каком-либо другом смысле. Народ Израиля сказал ему: "Больше нет". Израиль начинает двигаться в новом направлении", – добавил он.

Ранее 12-й канал предоставил новые данные по подсчету голосов. После обработки почти 90% бюллетеней стало известно, что "Кахоль Лаван" получает 32 мандата, "Ликуд" – 31, Объединенный Арабский Список – 13.


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