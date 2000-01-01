18.09 13:46 MIGnews.com

AJC: демократия в Израиле процветает

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Американский еврейский конгресс отреагировал в среду, 18 сентября, на результаты выборов в Израиле.В настоящее время "Кахоль Лаван" сохраняет небольшое преимущество над "Ликудом", получив 25,76% голосов против 25,10%. Однако ни у одного блока нет явного большинства, необходимого для формирования правительства."Пока мы ожидаем результатов выборов в Израиле, Американский еврейский конгресс с нетерпением ждет возможности приветствовать следующего Премьер-министра Израиля, – говорится в заявлении группы. – Израиль – крепкая демократия, и дальнейшие успехи этой демократии заслуживают восхищения"."Эти выборы, состоявшиеся всего через несколько месяцев после последних, продемонстрировали, что израильская демократия процветает. Независимо от того, какое правительство будет сформировано после этих выборов, оно должно продолжать работать на благо всех своих граждан и поддерживать прочные отношения с Соединенными Штатами Америки".