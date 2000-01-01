18.09 13:18 MIGnews.com

Как голосовали крупные города Израиля?

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Центральная избирательная комиссия в среду утром, 18 сентября, опубликовала результаты выборов, посчитав 61,15% голосов.Согласно официальному сайту, на котором публикуются результаты выборов в Кнессет, 43% жителей Тель-Авива проголосовали за партию "Кахоль Лаван", и только 19,16% – за "Ликуд". В соседнем Петах-Тикве 30,37% отдали голоса за партию Биньямина Нетаниягу "Ликуд", а 27,79% – за партию Бенни Ганца. В Холоне 36,9% избирателей поддержали "Ликуд", а 30,41% – "Кахоль Лаван".В Иерусалиме четверть жителей отдали голоса за партию харедим, 24,9% – за "Яадут А-Тора" (UTJ). 22,99% – за "Ликуд". "Кахоль Лаван" же, напротив, набрал всего лишь 11,78% голосов. Аналогичным образом голосовал и Бней-Брак – 61,7% за UTJ, 27,97% – за ШАС, и только 4,67% поддержали "Ликуд". "Кахоль Лаван" получила катастрофически маленькую поддержку в городе, собрав всего лишь 1,29% голосов.В то же время в Хайфе связали будущее государства с Бенни Ганцем и компанией – 32,95%. "Ликуд" получил 23,72% голосов. В центральном городе Ришон ле-Цион 36,63% проголосовали за "Кахоль Лаван", а 34,01% – за Ликуд. В Нетании 35,96% голосов пришлись на "Ликуд", и только 24,16% поддержали партию Ганца.Южная Беэр-Шева, которую часто называют "столицей Негева", отдала почти половину голосов – 43,39% – в поддержку "Ликуда" и 18,81% – "Кахоль Лаван". В южном прибрежном городе Ашдоде 31,22% голосов пришлись на "Ликуд", на втором месте – "НДИ", набравший 17,66%, а "Кахоль Лаван" на третьем – 16,29%.