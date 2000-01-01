18.09 13:02 MIGnews.com
Правые проигрывают, у Объединенного Списка – еще мандат
12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что на основании подсчета более 90% голосов вырисовывается картина возможного поражения правых на выборах.
Согласно новому раскладу, Кахоль Лаван получает 32 мандата, Ликуд – 31, Объединенный Арабский Список – 13.
В остальном, картина не меняется: НДИ и ШАС получают по 9 мандатов, Яадут А-Тора – 8, Ямина – 7, Авода – 6, "Демократический лагерь" – 5.
Левоцентристский блок может рассчитывать на 56 мандатов, правый блок – на 55.
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