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Правые проигрывают, у Объединенного Списка - еще мандат 18.09 13:02   MIGnews.com

Правые проигрывают, у Объединенного Списка – еще мандат

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что на основании подсчета более 90% голосов вырисовывается картина возможного поражения правых на выборах.

Согласно новому раскладу, Кахоль Лаван получает 32 мандата, Ликуд – 31, Объединенный Арабский Список – 13.

В остальном, картина не меняется: НДИ и ШАС получают по 9 мандатов, Яадут А-Тора – 8, Ямина – 7, Авода – 6, "Демократический лагерь" – 5.

Левоцентристский блок может рассчитывать на 56 мандатов, правый блок – на 55.


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