18.09 12:31 MIGnews.com

"Ямина – идиоты, Бен Гвир – идиот, третий раунд неизбежен"

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Известный израильский политический комментатор адвокат Йорам Шефтель дал свою оценку выборов 17 сентября.Шефтель был резок и однозначен: “Если Либерман не забудет о своей спеси и не вернется в правый лагерь, то 95% вероятности того, что мы идем на выборы в третий раз. И у этого есть следующая причина: нет никакого шанса в мире, нет одной тысячной шанса того, что Ликуд выкинет Нетаниягу. Это – идея, которая не стоит в повестке дня. Я говорю это с абсолютной и тотальной уверенностью”.Шефтель продолжил: "Я также верю в то, что Кахоль Лаван ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с Ликудом во главе с Нетаниягу. Ликуд без Либермана не может создать коалицию, а Ганц не может создать коалицию ни при каком раскладе. Он, конечно, готов создать коалицию с Айманом Уда, но Либерман это не поддержит. Единственный вывод, который я могу сделать: если Либерман останется там, где он сейчас, то мы идем на третьи выборы”.Далее Шефтель обрушился с критикой на правых: “Я говорил Итамару Бен Гвиру в эфире 20-го канала, говорил десятки раз – его база это 70 тысяч голосов. Где он возьмет еще 70 тысяч? Правда в том, что и я ошибся. Я думал, что может быть, ему удастся набрать еще 30-40 тысяч голосов. Но он не может пробить этот барьер. 70 тысяч голосов – это два мандата в Кнессете”.Далее он атаковал альянс правых партий: “Ямина – идиоты, потому что не предложили Бен Гвиру пятое или шестое место в списке, Бен Гвир – идиот, потому что не согласился на восьмое место, предложенное ему. Результат – что и он не в Кнессете, и национальный лагерь потерял еще один-два мандата. В третьем раунде – и третий раунд неизбежен, Оцма Йехудит строго настрого запрещено идти самостоятельным списком. И напротив, любой их союз, любая конфигурация в которую они вступают, дают правым еще два мандата”.Шефтель также заметил: “Третий вывод из выборов – национальный лагерь несколько ослаб. Он все еще очень силен среди еврейских избирателей, но несколько ослаб по сравнению с предшествовавшим периодом”.Шефтель добавил: “Поскольку они не смогут сформировать коалицию, по закону через три месяца придется распустить Кнессет. Если они не смогут сформировать правительство за три месяца после выборов, придется идти на новые выборы”.