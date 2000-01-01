Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Ямина - идиоты, Бен Гвир - идиот, третий раунд неизбежен` 18.09 12:31   MIGnews.com

"Ямина – идиоты, Бен Гвир – идиот, третий раунд неизбежен"

Известный израильский политический комментатор адвокат Йорам Шефтель дал свою оценку выборов 17 сентября.

Шефтель был резок и однозначен: “Если Либерман не забудет о своей спеси и  не вернется в правый лагерь, то 95% вероятности того, что мы идем на выборы в третий раз. И у этого есть следующая причина: нет никакого шанса в мире, нет одной тысячной шанса того, что Ликуд выкинет Нетаниягу. Это  – идея, которая не стоит в повестке дня. Я говорю это с абсолютной и тотальной уверенностью”.

Шефтель продолжил: "Я также верю в то, что Кахоль Лаван ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с Ликудом во главе с Нетаниягу. Ликуд без Либермана не может создать коалицию, а Ганц не может создать коалицию ни при каком раскладе. Он, конечно, готов создать коалицию с Айманом Уда, но Либерман это не поддержит. Единственный вывод, который я могу сделать: если Либерман останется там, где он сейчас, то мы идем на третьи выборы”.

Далее Шефтель обрушился с критикой на правых: “Я говорил Итамару Бен Гвиру в эфире 20-го канала, говорил десятки раз – его база это 70 тысяч голосов. Где он возьмет еще 70 тысяч? Правда в том, что и я ошибся. Я думал, что может быть, ему удастся набрать еще 30-40 тысяч голосов. Но он не может пробить этот барьер. 70 тысяч голосов – это два мандата в Кнессете”.

Далее он атаковал альянс правых партий: “Ямина – идиоты, потому что не предложили Бен Гвиру пятое или шестое место в списке, Бен Гвир – идиот, потому что не согласился на восьмое место, предложенное ему. Результат – что и он не в Кнессете, и национальный лагерь потерял еще один-два мандата. В третьем раунде – и третий раунд неизбежен, Оцма Йехудит строго настрого запрещено идти самостоятельным списком. И напротив, любой их союз, любая конфигурация в которую они вступают, дают правым еще два мандата”.

Шефтель также заметил: “Третий вывод из выборов – национальный лагерь несколько ослаб. Он все еще очень силен среди еврейских избирателей, но несколько ослаб по сравнению с предшествовавшим периодом”.

Шефтель добавил: “Поскольку они не смогут сформировать коалицию, по закону через три месяца придется распустить Кнессет. Если они не смогут сформировать правительство за три месяца после выборов, придется идти на новые выборы”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:49
В Тель-Авиве откроется центр квантовых исследований
12:32
Корбин пообещал сохранить нейтралитет по Brexit
12:30
Мужа Заворотнюк заметили в клинике, где лежит актриса  
12:05
Барак предложил Ганцу создать коалицию
11:33
Рухани: Атака на саудовские НПЗ – это предупреждение
11:08
Айман Уда: Абу Яир, за подстрекательство придется платить!
11:04
Ганц: Мы дадим Израилю хорошее правительство единства
10:49
Саудовской Аравии посоветовали купить российские системы ПВО
10:39
Триумф Либермана в Ашдоде
10:21
В Тель-Авиве с большим отрывом лидирует Кахоль Лаван
10:12
Либерман выступил с требованиями для новой коалиции
10:09
На выборах в Иерусалиме победили харедим
09:58
ЦИК: все голоса подсчитаны, результаты – после полудня
09:21
"Не сломленный": Бен Гвир обвинил правые партии в провале
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus