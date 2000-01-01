Бенни Ганц созвонился с Айманом Уда

В среду, 18 сентября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц поговорил с лидером Объединенного Арабского Списка Айманом Уда.
Согласно сообщению 13-го канала, стороны договорились встретиться для переговоров. Однако когда именно это произойдет, пока не уточняется.
Отметим, что ранее пресс-секретарь Объединенного Списка также сообщил, что Ганц позвонил Уда рано утром и договорился о встрече.
А депутат Аид Тоума-Слиман на вопрос, порекомендует ли Объединенный список лидера "Кахоль Лаван" президенту Реувену Ривлину на пост Премьер-министра, уточнил, что нужно дождаться окончательных результатов.
"Сначала мы должны дождаться окончательных результатов и услышать, что говорит Ганц. Затем нам нужно сесть, изучить политическую карту и принять решение", – пояснил он.