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Бенни Ганц созвонился с Айманом Уда | Фото:18.09 13:01   MIGnews.com

Бенни Ганц созвонился с Айманом Уда

В среду, 18 сентября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц поговорил с лидером Объединенного Арабского Списка Айманом Уда.

Согласно сообщению 13-го канала, стороны договорились встретиться для переговоров. Однако когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Объединенного Списка также сообщил, что Ганц позвонил Уда рано утром и договорился о встрече.

А депутат Аид Тоума-Слиман на вопрос, порекомендует ли Объединенный список лидера "Кахоль Лаван" президенту Реувену Ривлину на пост Премьер-министра, уточнил, что нужно дождаться окончательных результатов.

"Сначала мы должны дождаться окончательных результатов и услышать, что говорит Ганц. Затем нам нужно сесть, изучить политическую карту и принять решение", – пояснил он.


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