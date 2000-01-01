Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Бедуины проголосовали на выборах в надежде перемен | Фото:18.09 17:41   MIGnews.com

Бедуины - против "экстремистского правительства"

Многие израильские бедуины 17 сентября пришли проголосовать на избирательные участки в надежде, что их жизнь переменится к лучшему.

Они живут в пустыне Негев во временных убежищах без доступа к водоснабжению, школам и транспорту, а многие их деревни, признанные незаконными, сносились по несколько раз, передает The Times of Israel.

Численность бедуинов в Израиле составляет около 20% от девяти миллионов граждан. Они осуждают действия властей и жалуются на дискриминацию со стороны еврейского большинства. Именно поэтому многие пошли на избирательные участки, так как убеждены, что каждый голос важен.

В материале указывается, что израильские власти не могут допустить незаконного строительства и хотят упорядочить условия жизни бедуинов. Для этого правительство пытается переселить жителей деревень в города, но во многих случаях жители просто отказываются покидать свои убежища.

"Нынешнее правительство является экстремистским и криминальным. Я не ожидаю ничего хорошего от этой страны. Я только верю, что Бог может все изменить", – сказал один из жителей, отметив, что всегда ходит на выборы, а в этот раз проголосовал против Нетаниягу.

Еще одна женщина показала, в каких условиях она живет: "Я надеюсь, что произойдут перемены не только для меня, но и для всех бедуинов в Негеве. Посмотрите, где я готовлю", – указала она на газовую плиту, стоящую на земле.

Но не все разделяют мнение, что выборы могут что-то изменить в их жизни. "Я не голосую. Никогда. Где члены арабского парламента? Они не смогли предотвратить ни одного сноса. Это фиктивная демократия. Я не собираюсь помогать узаконить ее", – сказал мужчина, известный как Доктор Авад.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:08
В Турции затопят древний город: жителей гонят из домов
16:42
Район Тель-Авива признан одним из самых крутых в мире
16:03
Подсчет бюллетеней в двойных конвертах начнется в четверг
15:38
Тиби: Мы не можем участвовать в следующем правительстве
15:22
Заворотнюк пришла в себя и уже самостоятельно дышит
14:35
Меняйте Биби и тогда поговорим: ответ Амира Переца Ликуду
14:30
Турция может вернуть до 3 миллионов беженцев в Сирию
14:09
Ольмерт: Народ Израиля сказал "нет" Нетаниягу
13:46
AJC: демократия в Израиле процветает
13:31
40 лет странствий по пустыне
13:26
"Ликуд" уступает "Кахоль Лаван"
13:18
Как голосовали крупные города Израиля?
13:02
Правые проигрывают, у Объединенного Списка – еще мандат
13:01
Бенни Ганц созвонился с Айманом Уда
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus