Многие израильские бедуины 17 сентября пришли проголосовать на избирательные участки в надежде, что их жизнь переменится к лучшему.
Они живут в пустыне Негев во временных убежищах без доступа к водоснабжению, школам и транспорту, а многие их деревни, признанные незаконными, сносились по несколько раз, передает The Times of Israel.
Численность бедуинов в Израиле составляет около 20% от девяти миллионов граждан. Они осуждают действия властей и жалуются на дискриминацию со стороны еврейского большинства. Именно поэтому многие пошли на избирательные участки, так как убеждены, что каждый голос важен.
В материале указывается, что израильские власти не могут допустить незаконного строительства и хотят упорядочить условия жизни бедуинов. Для этого правительство пытается переселить жителей деревень в города, но во многих случаях жители просто отказываются покидать свои убежища.
"Нынешнее правительство является экстремистским и криминальным. Я не ожидаю ничего хорошего от этой страны. Я только верю, что Бог может все изменить", – сказал один из жителей, отметив, что всегда ходит на выборы, а в этот раз проголосовал против Нетаниягу.
Еще одна женщина показала, в каких условиях она живет: "Я надеюсь, что произойдут перемены не только для меня, но и для всех бедуинов в Негеве. Посмотрите, где я готовлю", – указала она на газовую плиту, стоящую на земле.
Но не все разделяют мнение, что выборы могут что-то изменить в их жизни. "Я не голосую. Никогда. Где члены арабского парламента? Они не смогли предотвратить ни одного сноса. Это фиктивная демократия. Я не собираюсь помогать узаконить ее", – сказал мужчина, известный как Доктор Авад.