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Триумф Либермана в Ашдоде 18.09 10:39   MIGnews.com

Триумф Либермана в Ашдоде

На основании подсчета 46% голосов в городе Ашдод сообщается о том, что лидирующей партией там является Ликуд.

За Ликуд отдали голоса 31% избирателей Ашдода, несмотря на то, что во время предвыборного преступления там Биньямина Нетаниягу прозвучали сирены, и Премьера пришлось эвакуировать со сцены.

Наибольший сюрприз, однако, преподнес в Ашдоде Авигдор Либерман, вытеснивший со второго места Кахоль Лаван и сумевший заручиться поддержкой 19,11% избирателей. За партию Ганца и Лапида проголосовали 15,9%, Яадут А-Тора – 13%, ШАС – 12,9%, Ямина – 3%, Авода – 2,6%, Оцма Йехудит – 1,1%, "Демократический лагерь" – 0,6%.


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