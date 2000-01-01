18.09 10:21 MIGnews.com

В Тель-Авиве с большим отрывом лидирует Кахоль Лаван

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Портал ynet сообщает, что в Тель-Авиве подсчитаны 43% голосов.На основании этих данных можно утверждать, что с большим отрывом лидирует Кахоль Лаван – за него проголосовали 42,2% избирателей. за Ликуд проголосовали 19,6%, за "Демократический лагерь" – 14,4%, за Аводу – 7,2%, НДИ – 4,6%, ШАС – 4,3%, Ямина – 2,6%, Объединенный Арабский Список – 2,4%, Яадут А-Тора – 1,4%, Оцма Йехудит – 0,8%.Прямо противоположные результаты в Бейт-Шемеш (на основании подсчета 100 из 103 голосов). За Яадут А-Тора проголосовали 35,4%, за Ликуд – 21,5%, Ямина – 9,6%, ШАС – 18,6%, Оцма Йехудит – 3,6%, НДИ – 3,6%.