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Айман Уда-Нетаниягу: за подстрекательство надо платить | Фото:18.09 10:41   MIGnews.com

Айман Уда: Абу Яир, за подстрекательство придется платить!

Лидер Объединенного Арабского Списка Айман Уда после объявления первых экзитполов, согласно которым партия получит до 13 мест в Кнессете, сделал заявление по поводу Биньямина Нетаниягу.

Издание The Times of Israel сообщает, что он остался доволен предварительными результатами голосования.

"Это хорошо, что Нетаниягу не может сформировать правительство", – сказал Уда в Назарете.

Он подчеркнул, что высокая явка арабских избирателей на выборах стала возможной благодаря неоднократным попыткам Премьер-министра их запугать. Уда провозгласил: "Послушай-ка, Абу Яир, за подстрекательство придется заплатить высокую цену!"

В ходе своего выступления Уда пообещал, что Объединенный Арабский Список будет бороться с преступностью в арабских общинах, займется увеличением бюджета для строительства новых домов, а также легализацией построек, которые находятся под угрозой сноса.

Лидер партии также признался, что на выборах в апреле арабы допустили ошибку, разделившись на два списка. "Мы допустили ошибку пять месяцев назад. Шанс исправить ее появился быстро. Мы воспользовались этой возможностью и пересмотрели Объединенный Список", – добавил он.


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