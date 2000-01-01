18.09 10:12 MIGnews.com

Либерман выступил с требованиями для новой коалиции

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Лидер партии "НДИ" Авигдор Либерман в среду утром, 18 сентября, решительно подтвердил свою позицию о создании правительства единства, в состав которого должны войти его партия, "Кахоль Лаван" и "Ликуд", но заявил, что не пойдет на переговоры по коалиции ни с одной партией, если его требования не будут выполнены.Либерман, появился возле своего дома в поселении Нокдим, сообщив журналистам, что он не допустит третьего тура выборов и не будет тратить время на торги с другими партиями. Неофициальные результаты показали, что партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу не сможет сформировать коалицию без "НДИ", который, согласно 12 каналу, завоевал девять мест в Кнессете.На протяжении всей своей кампании светская правая партия Либермана заявляла, что отказывается служить в правительстве с ультраортодоксами. Главный соперник Нетаниягу - "Кахоль Лаван" также не сможет сформировать коалицию без поддержки "НДИ".В связи с этим, Либерман изложил свои требования, включающие военный призыв для студентов-ортодоксов, общественный транспорт и торговлю в Шаббат, светское образование харедим и другие меры - и сказал, что не планирует говорить с какими-либо другими лидерами партии, пока они не выполнят его предварительные условия.Однако, он смягчил свою риторику в отношении правых партий, назвав ультраортодоксальные партии "политическими соперниками, а не врагами" и выразив готовность служить в правительстве при Нетаниягу. Он назвал идею формирования правительства, включающего арабские партии, "абсурдом" и сказал, что не будет заседать в правительстве с Объединенным арабским списком."Не тратьте свое время. Нам нужно как можно быстрее идти по единственно возможному пути", - сказал он, добавив, что президент Реувен Ривлин должен играть "гораздо более активную" роль в формировании правительства.Он также выразил недовольство выступлением Бенни Ганца, в котором не затрагивались светские вопросы. Лидер "НДИ" не стал комментировать, кто должен быть премьер-министром в правительстве единства.