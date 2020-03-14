Хиба Язбак: мы демонтируем Государство Израиль изнутри
Депутат Кнессета Хиба Язбак дала интервью арабской прессе. В интервью Язбак прямо говорит о том, о чем она и ее союзники предпочитают не говорить на иврите - о целях работы Объединенного Арабского Списка в Кнессете.
В одном интервью Язбак заявила: “Мы хотим всей нашей мощью обрушиться на сионизм, расизм и апартеид. Мы со всей нашей силой будем бороться за государства для всех граждан”.
Язбак говорит: “Одновременно , мы идем в Кнессет ради того, чтобы бороться за гражданские права, которыми мы сможем воспользоваться. Мы в Балад придерживаемся компаса, согласно которому мы создадим государство для всех граждан. У нас - программа войны с сионизмом и демонтажа еврейской и сионистской сущности этого государства. Одновременно мы сохраняем нашу национальную идентичность - без отказа от наших гражданских прав”.