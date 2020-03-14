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Хиба Язбак: мы демонтируем Государство Израиль изнутри 18.03 09:24   MIGnews.com

Хиба Язбак: мы демонтируем Государство Израиль изнутри

Депутат Кнессета Хиба Язбак дала интервью арабской прессе. В интервью Язбак прямо говорит о том, о чем она и ее союзники предпочитают не говорить на иврите - о целях работы Объединенного Арабского Списка в Кнессете.



В одном интервью Язбак заявила: “Мы хотим всей нашей мощью обрушиться на сионизм, расизм и апартеид. Мы со всей нашей силой будем бороться за государства для всех граждан”.

Язбак говорит: “Одновременно , мы идем в Кнессет ради того, чтобы бороться за гражданские права, которыми мы сможем воспользоваться. Мы в Балад придерживаемся компаса, согласно которому мы создадим государство для всех граждан. У нас - программа войны с сионизмом и демонтажа еврейской и сионистской сущности этого государства. Одновременно мы сохраняем нашу национальную идентичность - без отказа от наших гражданских прав”.


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