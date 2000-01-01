18.03 08:43 MIGnews.com

Бени Ганц кричал и ругался на Нетаниягу по телефону

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Дафна Лиэль, корреспондент 12-го канала израильского ТВ сообщает о том, что первый телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером Кахоль Лаван Бени Ганцем имел куда более драматический характер, чем об этом сообщалось в прессе.Лиэль сообщает: “Это был гораздо более тяжелый разговор чем тот, о котором нам говорили. Это был разговор с криками, даже воплями со стороны Ганца в отношении Нетаниягу, который был разъярен агрессивной предвыборной кампанией Биби. Однако, источники в партии утверждают, что после этого тяжелого разговора, Ганц “поменял дискету” и “перешел Рубикон”. Он стремится к единству, готов заплатить высокую цену. Он готов заплатить за единство даже расколом в партии. Но даже после того, что мы все это сказали, Нетаниягу все еще не представил достаточно серьезного предложения.”В то же время Диэль подчеркнула, что у Ганца “нет правительства меньшинства”, против которого теперь выступает и депутат Омер Янкилевич.