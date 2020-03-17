18.03 08:03 MIGnews.com

Лапид: не избранная власть запретила вам выходить из дома

זו ממש הפקרות. למה לא לקרוא לאנשים להתחבק כדי להפגין נגד ביבי? pic.twitter.com/ZaiIsUBKHc — עמית סגל Amit Segal (@amit_segal) March 17, 2020

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Лидер партии Кахоль Лаван Яир Лапид записал обращение к народу Израиля.Господин Лапид сообщил следующее: “Граждане Израиля, я знаю, что все , что вас интересует - это только коронавирус. Но верно что на сегодня, 17 марта - мы больше не живем в демократии. Четыре дня назад, посреди ночи правительство закрыло суды и отменила суд над главой правительства. Сегодня спикер Кнессета - которого никто не выбирал закрыл Кнессет и не позволил большинству работать в Кнессете - на ваше благо. Не будет комитета по обороне и внешней политике, который удостоверится в том, что ШАБАК и полиция за вами не следят, не будет комитета по финансам, который удостоверится в том, что деньги, которые должны попасть мелкому бизнесу и людям, отправленным в отпуск без оплаты и уволенным попадут к ним, . Не будет комитета по коронавирусу, который позаботится о врачах и обо всех проблемах, связанных с эпидемией. В Израиле нет судебной власти, в Израиле нет законодательной власти, есть только правительство, которое никто не выбирал, во главе с человеком, проигравшим выборы. вы можете называть это разными именами - но это не демократия. И эта не демократия вам сегодня объявила об одном - вам запрещено выходить из дома. Спросите самих себя. в каких государствах не выбранное правительство сообщает гражданам, что им запрещено выходить из дома”.