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Лапид: не избранная власть запретила вам выходить из дома 18.03 08:03   MIGnews.com

Лапид: не избранная власть запретила вам выходить из дома

Лидер партии Кахоль Лаван Яир Лапид записал обращение к народу Израиля.



Господин Лапид сообщил следующее: “Граждане Израиля, я знаю, что все , что вас интересует - это только коронавирус. Но верно что на сегодня, 17 марта - мы больше не живем в демократии. Четыре дня назад, посреди ночи правительство закрыло суды и отменила суд над главой правительства. Сегодня спикер Кнессета - которого никто не выбирал закрыл Кнессет и не позволил большинству работать в Кнессете - на ваше благо. Не будет комитета по обороне и внешней политике, который удостоверится в том, что ШАБАК и полиция за вами не следят, не будет комитета по финансам, который удостоверится в том, что деньги, которые должны попасть мелкому бизнесу и людям, отправленным в отпуск без оплаты и уволенным попадут к ним, . Не будет комитета по коронавирусу, который позаботится о врачах и обо всех проблемах, связанных с эпидемией. В Израиле нет судебной власти, в Израиле нет законодательной власти, есть только правительство, которое никто не выбирал, во главе с человеком, проигравшим выборы. вы можете называть это разными именами - но это не демократия. И эта не демократия вам сегодня объявила об одном - вам запрещено выходить из дома. Спросите самих себя. в каких государствах не выбранное правительство сообщает гражданам, что им запрещено выходить из дома”.


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