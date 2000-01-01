18.03 07:28 MIGnews.com

Еще один депутат Кахоль Лаван - против коалиции меньшинства

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что еще один депутат партии Кахоль Лаван, Омер Янкилевич, выступает против так называемого “правительства меньшинства” при внешней поддержке Объединенного Арабского Списка.Янкилевич поставила об этом в известность лидера партии, Бени Ганца. Для Ганца “правительство меньшинства”, скорее всего - единственный способ стать премьером.Янкилевич, таким образом, присоединилась к двум членам фракции Моше Яалона Телем, Йоазу Хенделю и Цви Хаузеру, которые сразу заявили, что единственным путем во власть для Кахоль Лаван является создание правительства национального единства.С точки зрения Ганца, подобный вариант потребует от него сидеть в одном правительстве с Биньямином Нетаниягу, которого он неоднократно и публично обвинял в “коррупции” и нарушит одно из его предвыборных обещаний.Представители Кахоль Лаван сообщили 12-му каналу, что им “известно” о мнении Янкилевич, но что она будет голосовать в соответствии с линией партии.Ранее также сообщалось о том, что члены Кахоль Лаван Хили Трупер, Асаф Замир и даже член “кокпита” Габи Ашкенази выступают против “правительства меньшинства” - но не один из них не выразил свои чувства публично. Более того, они все рекомендовали Бени Ганца на пост премьер-министра.За пределами партии, по Ганцу нанесен удар Орли Леви-Абукасис, которая вышла из состава альянса Мерец-Гешер-Авода и заявила, что не поддерживает кандидатуру Ганца на пост премьера.