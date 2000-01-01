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Опрос: левые и арабы - 58 мест, правые - 54 | Фото:18.02 09:43   MIGnews.com

Опрос: левые и арабы - 58 мест, правые - 54

Опрос, проведенный Институтом Мидгама и опубликованный в понедельник, 17 февраля, Уолла! подтверждает продолжение политического кризиса.

Если бы выборы состоялись сегодня, "Кахоль Лаван" были бы самой большой партией в Кнессете с 34 местами, а "Ликуд" получил бы 33 места.

Объединенный арабский список получил бы 13 мест, а фракция Авода-Гешер-Мерец забрала бы 10 мест.

Партия "ШАС" во главе с Арье Дери и "Яадут а-Тора" набирает 8 мест. Партия Авигдора Либермана "НДИ" уступает на одно место - 7. "Ямина" Нафтали Беннетта также завоевывает семь мест.

Партия "Отцма ле-Исраэль" не проходит избирательный барьер.

Правый блок набирает 56 мест, центрально-левый блок имеет 44, Объединенный арабский список с 13.

Другой опрос, опубликованный 13-м каналом News в понедельник, показал, что правый блок и блок харедим опустились до 54 мест, в то время как левый блок и арабские партии укрепились до 58 мест.


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