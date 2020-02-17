Авода: Баркат - капиталистическая свинья

В понедельник, 17 февраля, партии-конкуренты начали кампанию против лидера "Ликуд" Нира Барката, которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил кандидатом на пост министра финансов в следующем правительстве.
И Авода-Гешер-Мерец, и "Кахоль Лаван" выпустили новые ролики с резкой критикой Барката. В первом объявлении говорится, что его лидер Амир Перец имеет "социально-экономическое сердце", в отличии от "капиталистической свиньи" Барката.
"Экономическая политика Нетаниягу - это политика капиталистической свиньи, и он даже не пытается это скрыть", - сказал Перец на собрании фракции. "Более десяти лет социально-экономического пренебрежения достигло апогея с решением назначить капиталистического министра финансов. Они говорят об объединенном Иерусалиме. Будучи мэром, Баркат объединил евреев и арабских жителей, живущих в нищете. Нир Баркат сделал Иерусалим столицей бедности Израиля."
В кампании "Кахоль Лаван" также комментируется кандидатура министра финансов от "Ликуда". Член партии заявляют, что если Баркат станет министром финансов, он еще больше разделит страну между богатыми и бедными.