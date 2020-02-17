18.02 08:22 MIGnews.com

Авода: Баркат - капиталистическая свинья

לב חברתי או קפיטליזם חזירי, במה תבחרו? pic.twitter.com/D70I5imJ01 — מרצ (@meretzparty) February 17, 2020

ניר ברקת דרדר את ירושלים. אסור לו לדרדר גם את מדינת ישראל. pic.twitter.com/TSSOVlFXln — כחול לבן (@Kachollavan19) February 16, 2020

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В понедельник, 17 февраля, партии-конкуренты начали кампанию против лидера "Ликуд" Нира Барката, которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил кандидатом на пост министра финансов в следующем правительстве.И Авода-Гешер-Мерец, и "Кахоль Лаван" выпустили новые ролики с резкой критикой Барката. В первом объявлении говорится, что его лидер Амир Перец имеет "социально-экономическое сердце", в отличии от "капиталистической свиньи" Барката."Экономическая политика Нетаниягу - это политика капиталистической свиньи, и он даже не пытается это скрыть", - сказал Перец на собрании фракции. "Более десяти лет социально-экономического пренебрежения достигло апогея с решением назначить капиталистического министра финансов. Они говорят об объединенном Иерусалиме. Будучи мэром, Баркат объединил евреев и арабских жителей, живущих в нищете. Нир Баркат сделал Иерусалим столицей бедности Израиля."В кампании "Кахоль Лаван" также комментируется кандидатура министра финансов от "Ликуда". Член партии заявляют, что если Баркат станет министром финансов, он еще больше разделит страну между богатыми и бедными.