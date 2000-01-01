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Беннетт: без нас суверенитета не будет | Фото:18.02 07:41   MIGnews.com

Беннетт: без нас суверенитета не будет

Министр обороны Нафтали Беннетт предупредил в понедельник, 17 февраля, что, если возглавляемая им партия "Ямина" не получит достаточно мест, то суверенитета над частями Иудеи и Самарии не будет, пишет Аруц Шева.

По его словам, в противном случае "Ликуд" и "Кахоль Лаван" сформируют правительство единства, которое откажется от аннексии.

"Вот очевидный факт: если "Ямина" не получит много мест, мы пойдем в оппозицию, и без нас никто не будет применять суверенитет над дюймом Иудеи и Самарии, и появится непосредственная опасность перед созданием палестинского государства на территориях Иудеи и Самарии", написал Беннетт в Twitter.

Вчера он также заявил, что его партия останется верной премьер-министру Биньямину Нетаниягу и будет продолжать поддерживать его.

"Я однозначно отказываюсь сидеть [в правительстве] с Бенни Ганцем", - сказал Беннетт. "Я был бы рад после выборов занять некоторые места "Кахоль Лаван", чтобы помочь в создании коалиции. Мы будем заседать в оппозиции с "Ликудом" и не будем присоединяться к Ганцу", - добавил Беннетт.


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